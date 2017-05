"Infrastructuurwerk voor België: investeer in zelfredzaamheid."

Dat zegt Ronnie Leten, die net afzwaaide als CEO van Atlas Copco, in Z-Talk Goossens. "De leerplicht heeft veel welvaart gecreëerd. Maar we moeten nu naar een volgende fase. Daarom pleit ik bij deze regering om leren tot je 75e levensjaar als een belangrijk infrastructuurwerk te zien. Je moet mensen aanzetten tot het zichzelf herscholen, want zo maak je ze zelfredzaam.