"Intellectuele eigendomsbescherming is vandaag geen probleem meer in China."

Dat zegt Pascal Coppens van nexxworks in Z-Talk Goossens. Coppens werkte 20 jaar lang in China, richtte er bedrijven op en hielp ook Belgische ondernemingen om hun business er uit te bouwen. "In 2001 is China toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Sinds dan hebben ze de belofte gedaan dat ze hun wetgeving rond intellectuele eigendom zouden verbeteren. Ze hebben er lang over gedaan, maar het is vandaag de best beschreven wetgeving in China.