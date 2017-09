"KMO-leider hoeft nog niet wakker te liggen van blockchain."

Dat laat Jan-Willem Burgers van Cap Gemini verstaan in Z-Talk Goossens. Burgers adviseert in Europa grote banken en verzekeraars over hoe ze blockchain technologie kunnen toepassen. De technologie, gebaseerd op hoe de virtuele munt bitcoin werkt, wint stilaan veld bij deze bedrijven.