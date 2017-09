"Met BAM hebben we nu een sterke marketing-vereniging."

Dat zegt Koen Van Impe, voorzitter van de nieuwe marketing-beroepsvereniging Belgian Association of Marketing BAM in Z-Talk Goossens. In een tijd van digitalisering in de reclamewereld was het broodnodig om het landschap ter hertekenen. De grootste marketing-organisatie van het land is een fusie van Stima, IAB Belgium en BDMA.