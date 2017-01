"Ons metier is helemaal aan het veranderen."

Marc Raisière, CEO bij Belfius en in Franstalig België de Manager van het Jaar, vertelt in Z-Talk Goossens hoe zijn vak als bankier vandaag compleet aan het veranderen is. Hij gelooft niet dat de digitalisering finaal jobs zal vernietigen. Een kaalslag zoals bij ING België is bij Belfius niet aan de orde.