Peter Hinssen: "Ik ben voorstander van het universeel basisinkomen."

"Ik ben een voorstander van het universeel basisinkomen. Artificiële intelligentie zal enorm veel jobs vernietigen," stelt serie-entrepreneur en adviseur aan bedrijven Peter Hinssen in Z-Talk Goossens. "De technologische ontwikkelingen zullen een maatschappelijk debat op gang trekken over hoe mensen in de toekomst hun leven zinvol kunnen vervullen."