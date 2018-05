"Privacy-commissie geeft te weinig duidelijkheid rond GDPR."

Dat zegt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer in Z-Talk Goossens. "De privacy-commissie overlegt wel met veel sectoren, maar geeft te weinig duidelijkheid en hierdoor heerst er onzekerheid. Bovendien zijn er heel wat advocaten en consultants die onjuiste zaken vertellen en hiermee geld verdienen. En dat is jammer, want de nieuwe Europese wetgeving rond persoonlijke gegevensbescherming die op 25 mei van kracht wordt, gaat over privacy en dus een correcte dataverwerking in bedrijven. Anderzijds mag je ook niet te gedetailleerd te werk gaan, want dan krijg je overregulering."