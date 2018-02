"Vele Belgische bedrijven onderschatten digitale revolutie."

Dat zegt Georges Liebens, CEO van Internet of Things bedrijf Bagaar, in Z-Talk Goossens. "Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de snelheid waarmee de digitale technologie verandert. Dat gaat nu echt super snel. Grote spelers in de wereld, zoals Google en Facebook, zijn een gevaar voor de kleinere industrie in Europa, die zich heel snel gaan laten inhalen.