"We moeten China zeker niet omarmen."

Dat zegt Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, in Z-Talk Goossens. Quix leidt al 20 jaar de textielfederatie, die tien jaar geleden werd samengevoegd met die van de hout- en meubelindustrie. De huidige gespierde taal ten aanzien van de Verenigde Staten begrijpt Fa Quix niet goed. "Het is niet omdat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord zijn gestapt dat we nu China moeten gaan omarmen.