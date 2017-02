"We moeten het symfonisch orkest heruitvinden."

Dat zegt Gunther Broucke, intendant van het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor, in Z-Talk Goossens. Broucke werd vorige week gelauwerd als Vlaams Overheidsmanager van 2016. De Belgische orkestsector zit in volle transformatie. Op Belgisch niveau moeten het Nationaal Orkest van België en De Munt fuseren. In Vlaanderen moeten deFilharmonie en het Kunsthuis (orkest van de Vlaamse Opera) gaan samenwerken.