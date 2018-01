"Wij hebben slechts een kleine procent in het aandelenkapitaal van Ablynx."

Dat vertelt Johan Cardoen, algemeen directeur van het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie, in Z-Talk Goossens. Hij is te gast samen met Ajit Shetty, voorzitter van het VIB. 20 jaar geleden richtte de strategische onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid z'n eerste spin off op, met Devgen, en later volgenden er nog meer. Intussen zijn heel wat van die ondernemingen in handen van buitenlandse bedrijven.