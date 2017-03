"Wij parkeerden achter de hoek toen we klanten bezochten."

Dat vertellen Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele, twee jonge ondernemers, in Z-Talk Goossens. Samen startten ze in 2013 het bedrijf Silverfin op, dat software-oplossingen maakt voor accountants. Intussen zijn tienduizenden bedrijven aangesloten op hun software via honderden boekhoudkantoren. En de ambities zijn steil. Ze openden ook een kantoor in Groot-Brittannië, waar de concurrentie heel groot is.