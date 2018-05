"Wij zien de zelfrijdende auto de komende 15 jaar nog niet doorbreken."

Dat zegt Françoise Chombar, CEO en mede-stichter van Melexis, in Z-Talk Goossens. Melexis is één van de toonaangevende chipmakers voor de auto-industrie en maakt ook halfgeleiders voor zelfrijdende wagens. Maar volledig autonoom rijdende wagens ziet de topvrouw bij Melexis niet meteen doorbreken. "De technologie moet nog verfijnd worden, maar de basistechnologie is er. Bij ieder ongeval, zoals bij Uber of Tesla, wordt er echter moord en brand geschreeuwd. Terwijl uit de statistieken blijkt dat autonome wagens veiliger zijn. De belangrijkste remmende factor voor de adoptie van zelfrijdende voertuigen is de mens zelf, die moet aanvaarden dat hij het stuur helemaal afgeeft."