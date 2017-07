"Wit en gekleurd glas worden terug samengevoegd, dat valt toch moeilijk uit te leggen."

Dat zegt Dirk Fransaer, CEO van VITO in Z-Talk Goossens. De topman van de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek zegt dat het huidige sorteren van afval door de burger niet altijd zinvol is. "Je stelt vast dat je bepaalde stoffen begint te missen uit de grondstoffenketen. Dat komt dan bij het restafval terecht omdat mensen fout sorteren, het te moeilijk of te lastig vinden."