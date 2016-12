Z-Talk Goossens met Herman Van Rompuy - 15/12/16

"Sinds ik wegging als premier is het begrotingstekort maar 1 procent gezakt. Dat is bijzonder, bijzonder weinig." Dat zegt Herman Van Rompuy in Z-Talk Goossens. Van Rompuy was premier van België in 2009. Toen hij voorzitter werd van de Europese Raad maakte hij met z'n regering nog een begroting voor 2010 op.