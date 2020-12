De handelaars zijn boos nu blijkt dat het volgens virologen eigenlijk niet nodig was om de winkels een maand te sluiten. Net voor het weekend zei de minister van Volksgezondheid dat het sluiten van de niet-essentiële winkels niet gebeurde omwille van het risico op extra besmettingen, maar louter als psychologisch signaal naar de bevolking omdat de situatie in ons land ernstig was.