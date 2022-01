Wekelijks gaan Ilse De Vis en Frank Fol samen op zoek naar mensen en projecten in en rond de voedingsindustrie die kunnen inspireren. We schetsen het portret van 5 duurzame ondernemingen. Waarom en hoe doen ze het? 10 toonaangevende leiders - de We're Smart® Helden - schuiven iedere week aan tafel voor een gemoedelijk gesprek over hun ervaring, de valkuilen, de motivaties, hun eigen doelstellingen en hun successen! In deze aflevering: Sven Gatz