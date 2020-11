90% van de gebruikte medicijnen komt in ons afvalwater terecht. Zulke lozingen hebben een aanzienlijke impact op natuurlijke ecosystemen en kunnen een risico vormen voor onze gezondheid. Een innovatief proces dat medicijnverontreiniging in afvalwater aanpakt, is getest in het ziekenhuis Saint Pierre in Ottignies-Louvain-La-Neuve.