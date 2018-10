Z-Advies (8): Hein Vandelanotte - 25/10/18

Elke onderneming heeft nood aan degelijk advies. Een goede boekhouder, fiscalist, accountant, belastingsconsulent of bedrijfsrevisor is onontbeerlijk. In Z-advies nodigen we ze uit voor een babbel. Deze week praten we met Hein Vandelanotte van accountantkantoor Vandelanotte.