De multidisciplinaire groep Aertssen uit Antwerpen is al meer dan 60 jaar actief in diverse bouwgerelateerde sectoren. Dankzij die sterke diversificatie kan het vlot inspelen op nieuwe trends. De wendbaarheid van Aertssen, intussen een derde generatie familiebedrijf, werd bekroond met het label van Best Managed Company, uitgereikt door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven.