Als uitbater van beurshallen en organisator van zo'n 200 beurzen in heel Europa, werd Easyfairs sterk getroffen door de pandemie. Het greep die crisis aan om zichzelf heruit te vinden en plukt daar nu de vruchten van. Het mag zich terecht rekenen tot het selecte kransje bedrijven dat door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven werd bekroond met een Gold Label in het kader van het Best Managed Companies programma.