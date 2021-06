Elneo met hoofdzetel in Awans is gespecialiseerd in compressoren, pneumatica en meet- en regelapparatuur. Innovatie en een sterke bedrijfscultuur vormen de basis van een stevig groeiparcours onder impuls van de derde generatie van het familiebedrijf. Elneo werd dan ook bekroond met het label van Best Managed Company, uitgereikt door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven.