Soudal, opgericht in 1966 door Vic Swerts, is uitgegroeid tot Europa's grootste onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU schuimen. De groep rondde in 2021 de kaap van 1 miljard euro omzet en heeft een duidelijke langetermijnfocus voor verdere groei door innovatie en internationalisering. De groep is voor de vierde opeenvolgende keer bekroond tot Best Managed Company en kreeg dus een Gold-label, uitgereikt door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven