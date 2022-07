Thomas & Piron is een bekend bouwbedrijf in Wallonië. Het realiseert een groeiend aantal residentiële projecten, zowel in België als in het buitenland. Voor de vierde keer op rij werd het familiebedrijf verkozen tot "Best Managed Company" door Deloitte Private, Econopolis en de KU Leuven. Dit jaar ontving het dus een Gold label.