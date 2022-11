Wapeningsstaal of betonstaal is een belangrijke grondstof voor de bouwsector. Het wordt op de meeste werven gebruikt, zowel in residentiële, utilitaire als infrastructuurprojecten. De Belgische wapeningscentrales, verenigd in de federatie Cobesta, maken al 50 jaar gebruik van de Benor-certificatie, als kwaliteitsgarantie voor de geleverde bouwmaterialen.