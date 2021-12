Op federaal niveau beheert de Regie der Gebouwen alleen al zo'n 7 miljoen vierkante meter. Eén van de uitdagingen is dat vele gebouwen moeten worden aangepast om te voldoen aan nieuwe energievereisten. In deze uitzending praten we met staatssecretaris Matthieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, en Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw over hoe de bouwsector en de overheid daarbij kunnen samenwerken.