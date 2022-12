Ons patrimonium bevat heel wat historische gebouwen. Om ze te vrijwaren voor de toekomst, worden deskundigen ingeschakeld die gespecialiseerd zijn in restauratie en renovatie van historisch erfgoed. De komende jaren zal nog een groot deel van ons patrimonium gerenoveerd of gerestaureerd moeten worden. De erfgoedsector biedt dus een boeiende uitdaging voor vele jongeren, zelfs al is er geen specifieke opleiding.