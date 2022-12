Natuursteen blijft nog steeds een belangrijk bouwmateriaal, dat ook in ons land wordt ontgonnen. Het Waalse familiebedrijf Pierre Bleue Belge is al eeuwenlang actief in deze sector. Gesteentes uit de groeves die niet gebruikt kunnen worden in de natuursteenindustrie, worden vermalen tot granulaten en dienen vervolgens als grondstof voor andere bouwmaterialen. De kwaliteit van deze producten wordt gegarandeerd door het Benor-label.