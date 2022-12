Heel wat spoorinfrastructuur in ons land moet worden vernieuwd. De overheid wil immers meer treinreizigers aantrekken en ook meer goederen over het spoor vervoeren. Daardoor zijn investeringen nodig in een modernisering en betere beveiliging van het spoornet. Bedrijven actief in spoorwerken zijn dan ook continu op zoek naar bijkomende medewerkers.