Starbucks, Apple, Fiat, Facebook, Amazon. Ze kwamen allemaal in het oog van de storm na schandalen van belastingsontwijking. Bedrijven die internationaal of zelfs globaal actief zijn komen ze in de verleiding om hun winsten te verschuiven naar landen met gunstigere belastingtarieven. In tijden van budgettaire crisis geen evidentie. Mensen kwamen zelfs op straat om te protesteren tegen praktijken van wat heet Tax Avoidance. Gevolg: Europa en de OESO hebben de regels verstrengd en de lidstaten, waaronder België zijn de maatregelen aan het implementeren in hun eigen wetgeving. Anthony Meul, belastingadviseur en vennoot bij VGD legt uit welke maatregelen er op onze Belgische ondernemers afkomen en hoe we evolueren naar een billijke/eerlijke fiscaliteit.