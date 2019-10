Als je dacht dat boekhouders saaie mensen zijn met een saaie job, dan heb je het goed mis. De accountant is al lang geen number cruncher meer die alleen maar de boeken bijhoudt. De wettelijke verplichtingen zoals de jaarrekening en de btw-aangifte blijven uiteraard bestaan maar vandaag is de accountant meer een adviseur geworden die, zeker in KMO's, de rol van externe CFO speelt. Een echte partner in business dus die mee groeit met het bedrijf dat hij adviseert.