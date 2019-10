In de Week van de Bedrijfsoverdracht heeft Kanaal Z extra aandacht voor het thema 'Overname' in Z-Business Advisor. Overnemen is de snelste manier om te groeien. Maar hoeveel betaal je als ondernemer om een zogeheten 'target' over te nemen? En hoe vermijd je om teveel te betalen? Wat zijn de voordelen van een overname in vergelijking met de meer organische groei die je intern kan realiseren? We vragen het aan Christine Vastenavondt, general manager van Memo. Zij nam 2 jaar geleden callcenter Offitel over in Genk en liet zich daarbij adviseren door experts. Een algemeen beeld van de overnamemarkt in België krijgen we in deze aflevering van professor Corporate Finance Mathieu Luypaert van Vlerick Business School.