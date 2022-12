MijnEnergie.be is een vergelijkingsplatform dat consumenten in staat stelt om de beschikbare tarieven voor gas en elektriciteit op hun woonplaats vergelijken. Het is één van de vergelijkingssites die deel uitmaakt van DPG Media. De hoge energieprijzen lokken steeds meer bezoekers naar dit vergelijkingsplatform. Een goede hosting is cruciaal om de site te allen tijde online te houden.