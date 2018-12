Z-Circular (2): Bedrijfsmatige verpakkingen in een circulaire economie - 10/12/18

De hoeveelheid grondstoffen is eindig. Het circulair economisch model brengt de grondstoffen van de gebruikte goederen terug in de waardeketen om nieuwe producten mee te maken. Ook in de bouwsector streeft men er naar om bedrijfsmatige verpakkingen zoals gebruikte krimphoezen in te zamelen, het materiaal te recycleren en terug om te vormen tot nieuwe verpakkingen bestemd voor de bouwsector.