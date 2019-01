Z-Circular (5): Afgedankte toestellen krijgen een tweede leven via kringwinkels - 14/01/19

De stad vormt een mijn vol schatten: denk maar aan elektrotoestellen die niet meer gebruikt worden, maar eigenlijk boordevol grondstoffen zitten om nieuwe producten mee te maken. Wat veel mensen niet weten is dat sommige toestellen nog een tweede leven krijgen. Als het apparaat nog werkt, kan het via de kringwinkels opnieuw in omloop komen. Dit hele proces zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks ook voor meer dan duizend jobs.