In het scheidingslabo van VITO kunnen bedrijven hun afvalstromen laten testen en wordt het potentieel als nieuwe grondstof bepaald. De unit duurzame materialen zet in op een zero waste industrie en draagt bij tot de circulaire economie. Met hulp van VITO werden al verschillende afvalstromen van Vlaamse bedrijven omgevormd tot nieuwe grondstoffen.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.