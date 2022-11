Iristick is een jong Belgisch bedrijf, actief in smartglasses. Het ontwikkelt en produceert zowel de brillen zelf als softwaretoepassingen. Samen met een Duits bedrijf is Iristick de enige producent van smartglasses in Europa. CEO Johan De Geyter zit met zijn bedrijf volop in een groei- en ontwikkelingsfase: om de twee jaar wil het een nieuwe bril lanceren. De meest recente ontwikkeling is de mogelijkheid om Microsoft Teams te draaien op de smartglasses.