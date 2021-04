Cybersecurity zou vandaag voor elk bedrijf, groot of klein, een topprioriteit moeten zijn. Niet alleen neemt het aantal aanvallen toe, en zijn ook nieuwere risico's, onder meer als gevolg van de toename van telewerk. De hamvraag vandaag is dan ook: is uw bedrijf wel goed beveiligd? En waar moet u op letten in uw IT security strategie?