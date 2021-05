Bij de meeste bedrijven die getroffen worden door een cyberaanval, komt ook de business continuïteit in gedrang. Wanneer cruciale data of toepassingen niet meer toegankelijk zijn of activiteiten stil vallen, loopt de schade snel op. Hoe zorgt u voor een goede cyberstrategie, zodat uw organisatie bij een eventueel incident zo snel mogelijk weer 'up and running' is?