Meer en meer zaken in onze gezondheidzorg verlopen digitaal. De coronacrisis heeft die trend nog versneld. Het e-Health-platform van de federale overheid is een essentiële schakel in alles wat de digitale zorg omvat, zowel voor patiënten als zorgverstrekkers. Business continuity is voor deze dienstverlening dus net zo cruciaal als in een industriële context.