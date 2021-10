Defensie garandeert de veiligheid van ons land en beschermt de Belgische belangen in het buitenland. Onze militairen staan vooral bekend voor hun interventies in het buitenland, vaak in samenwerking met andere NAVO-landen of Europese partners. Maar ook in eigen land staat het leger ten dienste van de bevolking. Het zet tegelijk sterk in op onderzoek en innovatie in samenwerking met bedrijven en de academische wereld.?