Digitaliseren om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden, is ook voor publieke instanties een noodzaak. In een context waar regelgeving, administratie en papieren documenten nog aanwezig zijn, is digitaliseren een complexe opdracht. Daarom heeft Fednot, de federatie van Belgische notarissen er al jaar en dag een speerpunt van gemaakt in haar strategie.