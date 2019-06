AZ Groeninge uit Kortrijk is één van de grootste algemene ziekenhuizen van het land, met 3.000 medewerkers en zo'n 300 artsen en artsen in opleiding. Het ziekenhuis probeert verschillende uitdagingen met elkaar te verzoenen. Enerzijds is er de snelheid van evolutie in de technologische innovatie. Anderzijds blijft het veel belang hechten aan warme en kwalitatieve zorg.