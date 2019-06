Belgium Coatings is een bedrijf uit Grâce-Hollogne dat gespecialiseerd is in het verven van diverse goederen. Het gebruikt daarvoor technieken als zandstralen, metallisatie en industriële vloeibare verf. De grootste uitdaging voor het bedrijf is om te blijven groeien en te investeren in automatisering om het werk van de medewerkers minder zwaar te maken. Digitalisering is ook een noodzaak om de nieuwe niche van de luchtvaart te benaderen.