BESIX Group bestaat 110 jaar en heeft twee thuismarkten: de Benelux en het Midden-Oosten. Ze is actief in drie domeinen: in de contracting business, in concessions and assets - dat zijn tunnels, waterplants en energieprojecten - en in vastgoedontwikkeling. Als dominante evolutie in zijn sector ziet de groep dat digitale toepassingen en het bouwen meer en meer met elkaar verweven geraken.