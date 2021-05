Bij Brabantia in Pelt worden afvalemmers, voorraadbussen, broodtrommels en dergelijke geproduceerd. Het bedrijf telt zo'n 400 medewerkers en is het voorbije jaar sterk gegroeid. Brabantia investeert tussen de 10 en 14 miljoen in digitalisering en uitbreiding van zijn fabriek en distributiecentrum.