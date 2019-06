Christeyns is ruim 70 jaar geleden hier in Gent gestart als een lokale zeepziederij. Het is intussen uitgegroeid tot een internationale detergenten- en chemicaliëngroep met ruim 1.000 werknemers. Christeyns heeft jaren geleden al besloten om veel meer aandacht te besteden aan advies en services voor zijn klanten, die in hoofdzaak industriële wasserijen zijn.