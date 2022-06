Deze week brengen we een portret van CTG Circular uit Mechelen, een bedrijf dat onder meer smartphones, laptops en servers herstelt en een tweede leven geeft. Daarnaast hebben we aandacht voor drones-as-a-service in de haven van Antwerpen, voor de impact van de energietransitie op datacenters en voor een zoekmachine die de sites van lokale besturen beter toegankelijk maakt voor hun inwoners.