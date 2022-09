Deze week bezoekt Z-Digital Transformation het wijndomein Chant d'Eole in Quévy bij Bergen, waar technologie de kwaliteit van de mousserende wijn helpt te garanderen. Voorts een reportage over de coöperatieve Arewal, die in Wallonië slimme meters uitrolt om de energietransitie te faciliteren en over de uitdaging van cyberbeveiliging in een gedigitaliseerde en geconnecteerde productieketen.