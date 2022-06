Deze week laten we u kennis maken met een echte hidden champion: Fomeco uit Zwevegem, dat complexe buizen produceert voor voertuigen en machines. Voorts heeft Z-Digital Transformation aandacht voor de digitale tools van het Plopsa Hotel in De Panne, het gebouwenbeheerssysteem in de gerenoveerde Sint-Baafskathedraal in Gent en de sollicitatieprocedure bij KBC, die gebruik maakt van artificiële intelligentie.